Vom Deutsche-Bank-Lehrling zum Chef über 90.000 Mitarbeiter

Vom Lehrling zum Chef

Fürs Abschalten hilft dem hochgewachsenen Manager das Joggen - einmal am Wochenende ist Pflicht, egal wie eng der Terminplan gestrickt ist. Seit Jugendjahren spielt Sewing Tennis, doch inzwischen findet er immer seltener Zeit für ein Match mit seinen früheren Vereinskollegen.

Dabei liebäugelte der Fußball-Fan ( FC Bayern) einst auch mit dem Beruf des Sportjournalisten. Beim jährlichen Firmenlauf, bei dem zehntausende Jogger die Straßen der Mainmetropole Frankfurt bevölkern, ist er auch dabei - zusammen mit Deutschbankern jeden Alters und jeder Gehaltsstufe.

Ein Chef zum Anfassen, der auch nach einer stundenlangen und meist turbulenten Hauptversammlung noch Selfies mit Azubis in der Frankfurter Festhalle zulässt. Oder mit Kollegen in einer Filiale irgendwo in Deutschland. Drei Jahre hat Sewing selbst, vor langer Zeit, hinter dem Schalter gestanden.

Zehntausende Jobs wackeln

Für die jungen Deutschbanker ist Sewing der lebende Beweis, dass man es schaffen kann vom Lehrling zum Chef von 90.000 Mitarbeitern. Von diesen wird er aber, sollten die Gespräche mit der Commerzbank zum Erfolg führen, Tausende, wahrscheinlich eher Zehntausende, entlassen müssen.

Dass er vor Entscheidungen dieser Dimension nicht zurückschreckt, hat er schon gezeigt. Bei der Integration der Postbank, seinem Gesellenstück, wurden und werden immer noch zahlreiche Filialen geschlossen und Tausende Jobs gestrichen.

Und dennoch gab und gibt es Leute, die an seiner Eignung für den Top-Job zweifeln. Ehemalige Mitarbeiter sehen in Sewing nicht den visionären Vordenker, sondern den 80-Stunden-pro-Woche-Arbeiter ohne Charisma, der im Zweifel vor Aufsichtsratschef Paul Achleitner eher kuscht als ihn herausfordert.

„Er füllt den Spielraum, den er hätte als Vorstandschef, nicht aus und lässt anderen zu viel Raum“, heißt es kritisch auch von Seiten eines Großaktionärs.

Nähe zur Politik

Seit Sewing auf dem Chefsessel bei der Deutschen Bank Platz genommen hat, sind die Bande in die Politik und in die Bundesregierung deutlich enger geworden als das unter seinen Vorgängern John Cryan und Anshu Jain der Fall war.

In Berlin schätzt man es, wenn ein Top-Manager auf Deutsch parliert. Zum anderen dürfte es an Sewing selbst liegen. Denn auch wenn ihn der Druck, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Sachen Commerzbank-Fusion entfaltete, genervt hat, weiß er, dass er sich den Wünschen der Regierung nicht gänzlich verweigern kann.Er selbst hält sich zu dem Top-Thema am Finanzplatz bedeckt.

Wer erspüren will, ob er denn eine Fusion mit der Commerzbank wirklich für eine so gute Idee hält, ist auf den Brief an seine Mitarbeiter angewiesen, in dem er die offiziellen Verhandlungen über einen Zusammenschluss begründete. Keine Zeile Begeisterung.

Aber viele Zweifel, ob es klappt. Das kann Taktik sein, muss es aber nicht. Am Ende wird Sewing alleine entscheiden müssen, ob er das große Ding mit der Commerzbank wagen will oder dem Drängen von Scholz und Achleitner nicht nachgibt - mit allen Konsequenzen.

Würde der Deal am Ende aber ein Erfolg, dann hätte der sportbegeisterte Junge aus Bünde in Ostwestfalen 30 Jahre nach der Banklehre wohl sein Meisterstück abgeliefert.