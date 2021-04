Voltino und goldgas Bestbieter bei VKI-Energiekosten-Aktion

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat seine 10. Energiekosten-Stop-Aktion abgeschlossen. Insgesamt haben sich dafür 47.750 Haushalte angemeldet. Bestbieter in den Kategorien Ökostrom und Umweltzeichen-Strom war Voltino, eine Marke der Wels Strom GmbH und der Wels Strom Öko GmbH, teilte der VKI am Dienstag mit. Das beste Angebot in der Kategorie Gas wurde von der goldgas GmbH abgegeben.

Details Anfang Mai

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden ab Anfang Mai die Details zu den Gemeinschaftstarifen sowie die individuelle Ersparnis für den Haushalt bekanntgegeben. Nach Erhalt des Angebots haben sie sechs Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob sie auf die Gemeinschaftstarife wechseln möchten.

Die goldgas GmbH beliefert laut VKI derzeit rund 45.000 Haushalte in Österreich mit Gas und Strom und war nach 2014 und 2017 zum dritten Mal Bestbieter bei der Energiekosten-Stop-Aktion der Konsumentenschützer im Bereich Gas. Voltino versorgt derzeit rund 50.000 Kunden in Österreich mit Strom.