Volle Lager, leere Kassa: Modehändlern geht Geld aus

„Schon im März hatten wir ein Umsatzminus von 78 Prozent, im April haben wir gar kein Geschäft“, sagt der Modehändler. Dass sich das mit 2. Mai, wenn auch er wieder öffnen darf, schlagartig ändert, glaubt er nicht. Er weiß gar nicht, ob er überhaupt aufsperrt. „Wenn wir den Änderungsservice nicht anbieten dürfen, macht das für uns nämlich überhaupt gar keinen Sinn.“ Und wie das Abstecken von Kleidern mit Abstandsregeln zusammenpasst, ist noch ungeklärt.

Klar ist dagegen, dass sich in seinem Lager Ware im Wert von „deutlich mehr als einer Million Euro“ stapelt. Dazu kommen Kollektionen für die Herbst/Winter-Saison, die schon in der Pipeline sind. „Das Problem ist, dass wir die Bestellungen nicht mehr stornieren können, obwohl sich die Rahmenbedingungen völlig verändert haben.“ Sprich, schon jetzt klar ist, dass das Modekarussell diesen Sommer nicht in Schwung kommt. Experten gehen von Einbrüchen von mindestens 50 Prozent aus. Um überhaupt Geld in die Kassen zu spülen, wird die Rabattschlacht eröffnet werden, sind sich alle einig.