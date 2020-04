Experte zu Modehandel: „Viele werden zu Rabatten gezwungen sein“

Wie schnell der Textilhandel wieder Fahrt aufnimmt, wird aus seiner Sicht vom Sicherheitsgefühl abhängen. Sprich davon, ob Kunden Angst vor einer Covid19-Ansteckung im Geschäft haben und ob sie überhaupt Spaß am Einkauf haben. Berg: „Gesichtsmasken und Einlassbeschränkungen sind hier sicher nicht förderlich.“

Wie genau die Kontrollen aussehen, bleibt abzuwarten. Der Blick nach China dürfte die Einkaufslust im Keim ersticken: Beispielsweise misst dort der Textilriese Zara beim Eingang zu seinen Shops die Temperatur der Kunden. Diese müssen zudem schriftlich bestätigen, dass sie ihre Masken im Geschäft nicht abnehmen werden.

In Europa legt eine McKinsey-Umfrage den Schluss nahe, dass viele ihren Mode-Konsum nach der Krise drosseln. Immerhin 21 Prozent der Befragten in Deutschland, Spanien, Deutschland und Großbritannien gaben an, dass sie weniger Kleidung kaufen wollen.