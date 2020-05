voestalpine: Kürzung der Produktion droht

Der voestalpine-Chef rechnet in Europa mit einem weiteren Niedergang der Stahlindustrie. Ging der Stahlausstoß in den vergangenen 20 Jahren bereits von 200 auf rund 130 Millionen Tonnen zurück, erwartet Eder einen nochmaligen Rückgang auf 65 Millionen Tonnen für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Vor allem die einfachere Produktion werde nach Osteuropa abwandern. "Das wird ein schmerzvoller Prozess", sagt er.



Außerhalb Europas Für die voestalpine hat der Generaldirektor bereits Konsequenzen gezogen. Anders als noch vor drei Jahren geplant, soll am Schwarzen Meer kein weiterer Stahlstandort errichtet werden. Damals waren Standorte in Rumänien und Bulgarien im Gespräch, das Projekt hieß "Edelweiß".



Doch "Edelweiß" ist inzwischen erledigt. "In Europa werden wir sicher keinen neuen Hochofen mehr bauen", kündigt Eder an. Er ist durch die Klimaschutzziele der EU sehr irritiert und hat dies mehrfach öffentlich geäußert. Nun denkt er daran, einen neuen Stahlstandort irgendwoanders auf der Welt hochzuziehen. Wo das sein werde, will er erst in einem Jahr sagen. Der Konzernumsatz soll bis 2020 auf rund 20 Milliarden Euro verdoppelt werden.