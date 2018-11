Voestalpine hadert mit der stotternden Autoindustrie

Der Stahlkonzern voestalpine feiert im ersten Halbjahr 2018/’19 zwar einen Rekordumsatz, der Gewinn ging jedoch deutlich zurück. Einer der Gründe dafür war, dass die Linzer nun erstmals mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China konfrontiert waren.

Während die Auswirkungen auf das US-Geschäft überschaubar waren, schlug sich das rückgängige Geschäft in China – vor allem in der schwächelnden Autoindustrie – mit einem zweistelligen Millionen-Betrag negativ auf das Ergebnis nieder, sagte voestalpine-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder am Mittwoch vor Journalisten.

Auch Gewinnwarnungen in der europäischen Autoindustrie – ausgelöst durch neue Abgastests – sowie ein Brand im Werk in Texas wirkten sich auf das Ergebnis aus. Am stärksten belastete die Generalsanierung eines Hochofens am Standort Linz, die mit 150 Millionen Euro auf den Gewinn drückte.

Kein furchtbares Ergebnis

Im Endeffekt erreichte die voestalpine ein Betriebsergebnis in Höhe von 480 Millionen Euro, 18 Prozent unter dem Halbjahr 2017/’18. Der Umsatz lag bei 6,7 Milliarden Euro, ein Plus von sechs Prozent.

„Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass alles furchtbar ist, sondern es ist immer noch eines unserer besten Ergebnisse“, so Eder. Da das Unternehmen vor zwei Wochen eine Gewinnwarnung herausgegeben hat, reagierte die Aktie nach der Ergebnisveröffentlichung kaum und lag am Mittwochvormittag sogar leicht im Plus.