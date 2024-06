Wie die voestalpine mit der Bilanzschönung umgeht

Eine Ad-hoc-Pflicht sei laufend geprüft, aber verneint worden, berichtet der "trend" unter Berufung auf das Video. Am Ende halte Eibensteiner demnach fest: "Ein korrektes Verhalten ist unerlässlicher Bestandteil der voestalpine-DNA."

"Aus meiner Sicht macht die Kommunikation kein gutes Bild, sie lässt am Transparenzwillen zweifeln", sagte etwa der Vorstand des Interessenverband für Anleger (IVA), Florian Beckermann. Möglicherweise kursrelevante Informationen müssen via Ad-hoc-Aussendung bekanntgegeben werden, damit alle Aktionärinnen und Aktionäre die Chance haben, zeitgleich davon in Kenntnis gesetzt zu werden.

Harte Sanktionen

Die Sanktionen bei Verstößen gegen Ad-hoc-Pflichten sind sehr harsch. Es drohen Strafen bis zu 2,5 Mio. Euro oder 2 Prozent des Umsatzes. Die voestalpine erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 Verkaufserlöse in Höhe von fast 17 Mrd. Euro. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) untersucht, ob ein Verdacht auf Verstoß gegen Informationspflichten besteht.