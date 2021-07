Flugtaxi-Bauer können in Österreich bereits Probeflüge beantragen

„Es wurde für uns eine Klasse für Multikopter geschaffen, diese hat noch keinen Namen, da es sich um ein Erprobungsprogramm handelt“, sagt Volocopter-Sprecherin Helene Treeck. „Mit dieser vorläufigen Verkehrszulassung können wir uneingeschränkt am Luftverkehr in Deutschland teilnehmen. Wir streben aktuell eine Zulassung als VTOL bei der EASA an, für den kommerziellen Betrieb.“

Außerdem hat Volocopter mit dem deutschen Flughafenbetreiber Fraport AG ein Projekt gestartet, um Konzepte für die Bodeninfrastruktur und den Betrieb von Flugtaxis auf Flughäfen zu entwickeln. „Da geht es darum, wie diese Fluggeräte in den Luftverkehr integriert werden“, sagt Treeck. In Dubai hat Volocopter bereits integrierte autonome Testflüge absolviert, in Singapur werden solche Flüge im zweiten Halbjahr 2019 durchgeführt.