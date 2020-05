Wirbel um Hocheggers Sonnenparadies

Seine brasilianische Firma Norrish hat Hochegger seiner Tochter überschrieben. Die Norrish wurde früher via Zypern mit Kapital versorgt. "Ich habe weiterhin das Fruchtgenussrecht und ich bestimme darüber, so lange ich lebe", sagt Hochegger.

Über diese Norrish hat Hochegger laut eigenen Angaben 300.000 bis 400.000 Euro in die Hotel-Aktiengesellschaft Paraiso do Sol in Parajuru gepulvert. Die Tourismusanlage mit 24 Chalets, die etwas abseits der Casa Grande liegt, wurde nicht nur von Hochegger und seiner Cousine Gisela W., sondern auch von einer steirischen Investoren-Gruppe um den Reisebüro-Inhaber August Glanzer finanziert. Seit Längerem herrscht dicke Luft zwischen den Aktionären. Laut Glanzer hatten beide Gruppen gleich große, stimmberechtigte Stammaktien-Pakete, daneben gab es noch stimmrechtslose Vorzugsaktien.

Zünglein an der Waage sollen die Aktien von Alfred S. gewesen sein. Er war von 2005 bis Ende 2010 Geschäftsführer der Firma von Hocheggers Cousine und von Hocheggers Norrish, später überwarf man sich.

Dann wechselte S. offenbar die Seiten. Mit seiner Stimme hätte die Glanzer-Gruppe im Jahr 2012 das Ruder bei der Paraiso do Sol übernehmen können. Doch bei der Generalversammlung im August mussten die Anwälte der Glanzer-Gruppe unverrichteter Dinge abrücken. "Sie hatten keine dem brasilianischen Recht entsprechenden gültigen Vollmachten", teilt Daniela Schwarzenegger, Geschäftsführerin der Paraiso do Sol, mit. Glanzer sagt, dass angeblich ein Stempel der brasilianischen Botschaft in Wien gefehlt habe.