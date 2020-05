Zweieinhalb Jahre Haft für Lobbyist Hochegger

Vom Begräbnis zur Urteilsverkündung. Am Vortag hatte Richter Michael Tolstiuk noch eine Beerdigung auf dem Terminplan. Am Freitag zur Geisterstunde ging der Telekom-Untreue-Prozess um eine verdeckte Parteispende an das BZÖ dann zu Ende.

Und zwar mit saftigen Strafen: Der Lobbyist Peter Hochegger wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis unbedingt verurteilt (auch wegen falscher Zeugenaussage), der Ex-BZÖ-Abgeordnete Klaus Wittauer zu 24 Monaten, davon drei Monate unbedingt. Der Werber Kurt S. muss fünf Monate in Haft, plus 25 Monate auf Bewährung, der Ex-Pressesprecher von Karin Gastinger, Christoph Pöchinger, soll acht Monate absitzen, plus 16 Monate bedingt.

Die Urteile sind allesamt nicht rechtskräftig.

Einzig Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer (in vorangegangenen Urteilen nicht rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren unbedingt verurteilt) wurde diesmal freigesprochen. Fischer wurde geglaubt, den Geldtransfer quasi blind abgesegnet zu haben.