Telekom: Zahltag im Selbstbedienungsladen

Man könnte mit dem Satz die gesamte Telekom-Affäre umschreiben: „ Controlling hat nichts mit kontrollieren zu tun“, sagte ein Mitarbeiter dieser Abteilung in der Telekom als Zeuge. Der Ausspruch ist ähnlich bezeichnend wie der eines Angeklagten im Bawag-Prozess um verspielte 1,5 Milliarden Euro: „Das Geld ist nie weg, es hat nur wer anderer.“

Im Telekom-Prozessfinale um eine Parteispende von 960.000 Euro an das BZÖ erklärte der Zeuge am Donnerstag, wie plump der Geldfluss verschleiert wurde: Er bekam vom damaligen Telekom-Finanzvorstand und nunmehrigen Kronzeugen Gernot Schieszler den Auftrag, an zwei Werbeagenturen Muster für deren Scheinangebote (Erstellung von Studien) zu schicken. Die Werber mussten nur ihre Namen einsetzen, schon war der Weg für eine Bezahlung frei. Das Geld floss über die Agenturen ins BZÖ-Wahlkampfbudget.

Bereits einen Tag nach Versendung und Rücksendung der Scheinangebote bestätigte Schieszler, dass die Leistung erbracht worden sei.

„Da muss ich als Controller ja an die Decke gehen, haben nicht alle Alarmglocken geläutet?“, fragt der Sachverständige. „Anscheinend war es dringend“, antwortet der Zeuge: Es habe nicht einmal die Idee dazu gegeben, den Vorgang zu überprüfen.