VIG bleibt nach gutem Jahr bei Ausblick vorsichtig

Die Prämienzuwächse sind laut Löger zum Teil auf Zukäufe in Ungarn und der Türkei zurückzuführen. „Das Wachstum wäre aber auch ohne den neuen Gesellschaften zweistellig ausgefallen.“ Rund die Hälfte der höheren Einnahmen sei auch auf Inflationsanpassungen bei den Verträgen zurückzuführen. Dies sei auch im Sinne der Kunden, so Löger, um eine Unterdeckung im Schadenfall zu vermeiden. In Österreich legten die Prämieneinnahmen um 2,2 Prozent zu.

Die leicht verschlechterte Schaden-Kosten-Quote führt Hirner auf die Normalisierung nach Corona zurück, den Rückgang bei den Kapitalanlagen um 7,8 Prozent auf 34,4 Mrd. Euro auf die Kursrückgänge im Anleiheportfolio. Zudem musste die Hälfte der russischen Anleihen im Portfolio wertberichtigt werden. Die Kurse hätten sich aber wieder erholt und in der Ukraine sei nichts abgeschrieben worden. „Wir haben aber eine sehr konservative Vorgehensweise bei der Kapitalanlage“, betonte Hirner.

Die Schäden durch Umweltkatastrophen haben um 10 auf 100 Millionen Euro zugelegt. Dank Rückversicherungen sei die VIG hier gut abgefedert, so Löger, wobei die Prämienforderungen der Rückversicherer entsprechend gestiegen seien.