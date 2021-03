"Viele Trittbrettfahrer": Das heikle Geschäft mit Corona-Tests

Anders als Österreich prüft Deutschland im Rahmen einer Sonderzulassung sehr genau, welche Selbsttests im Land benutzt werden dürfen. Gecheckt wird nicht nur, ob sie technisch funktionieren, sondern auch, ob sie von Laien überhaupt angewendet werden können. Eine verständliche Bedienungsanleitung ist Pflicht. Österreich verzichtet hingegen auf eine Prüfung und vertraut im Wesentlichen den Eigenangaben der Importeure. „Das ist ein bisschen erschreckend. Ich halte das

für einen riskanten Weg“, kritisiert Bubik, der sich als Qualitätsanbieter sieht und auf eine Laienstudie verweist, die er in Deutschland vorweisen musste. Der deutsche Markt ist höchst lukrativ, es wird mit einem Bedarf von bis zu einer halben Milliarde Tests pro Monat gerechnet.

Engpässe wegen Deutschland

„Wenn Deutschland richtig loslegt, könnte es zu Engpässen kommen“, bestätigt Murat Estelik, Geschäftsführer der in Wiener Neudorf beheimateten Labordiagnostik-Firma DIALAB. Er wartet derzeit auf eine deutsche Sonderzulassung seiner Marke Diaquick, die in China gefertigt wird. Er ist nicht der Einzige. Mehr als 30 Anbieter schielen auf das Big Business in Deutschland und gehen mit Dumpingpreisen in den Markt. „Da sind viele Trittbrettfahrer auf das Thema aufgesprungen, und es ist derzeit viel Schindluder am Markt“, weiß Estelik und spricht sich ebenfalls für strengere Zulassungskriterien in Österreich aus.