Viele Pleiten durch Managementfehler

2012 sind die Privatinsolvenzen zurückgegangen, während die Zahl der Firmenpleiten nach zwei rückläufigen Jahren um 1,2 Prozent auf 6266 Verfahren gestiegen sind. Der häufigste Grund für eine Pleite liegt in Managementfehlern (fehlendes Risikomanagement, mangelhafte Buchhaltung). 61 Prozent der österreichischen Unternehmen waren 2012 zumindest von einer Insolvenz als Gläubiger betroffen.

Der falsche Umgang mit Geld hat im Vorjahr 10.545 Private in die Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise Überschuldung getrieben. Arbeitslosigkeit oder Karenz sind in jedem zweiten Fall Auslöser für die missliche finanzielle Lage der Betroffenen. Ein Drittel der Insolvenzen ist das Ergebnis gescheiterte Selbstständigkeit.

In Summe ergab das im Vorjahr 42 Privatinsolvenzen und 25 Firmeninsolvenzen pro Werktag. Die Baubranche und das Transportwesen waren am stärksten betroffen. Die Wiener sind fast doppelt so häufig von Privatinsolvenzen betroffen wie der Österreich-Durchschnitt.