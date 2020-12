Viele Beschwerden zu Zahldienst Klarna

Das große Problem sei, dass Klarna Konsumenten nicht antworte, so die AK am Donnerstag in einer Aussendung. Selbst die Kammer hatte mit ihren Schreiben an Klarna kaum Erfolg. "Erst wenn wir beim Inkassobüro oder Anwalt intervenieren, gibt es Lösungen. Aber es ist nicht einzusehen, dass es so weit kommen muss", so AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.

Klarna solle die Beschwerden von Kunden ernst nehmen und sei als Zahlungsinstitut außerdem verpflichtet, Möglichkeiten zur außergerichtlichen Streitbeilegung anzubieten. Diese Information findet sich im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die darin erwähnte Beschwerdestelle ist in Schweden.

Sicheres Bezahlen im Internet

Beschwerden zu Transaktionen im Zahlungsverkehr sind eines der Topthemen in der AK-Konsumentenberatung zum Thema Finanzen/Bank. Im ersten Halbjahr 2020 bezog sich jede fünfte der 23.000 Finanzanfragen darauf. "Online-Zahlen ist praktisch, aber nicht frei von Risiken", warnte die AK und verwies auf ihre FAQ zum sicheren Bezahlen (www.arbeiterkammer.at/sicher-bezahlen).