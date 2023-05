Video: Mit dem fahrerlosen Taxi durch San Francisco

Die Skepsis in breiten Teilen der Bevölkerung ist nicht wegzudiskutieren. "Sie wird sich aber schneller legen, als man denkt", glaubt Herger. Nämlich dann, wenn sich zeigt, dass autonomes Fahren die sicherere Variante ist. "Zuerst wird der Einsatz der Autos in wenigen Bezirken getestet, sieht man, dass es dort weniger Unfälle gibt, als in anderen Gegenden, kommt ein Bezirk nach dem anderen dazu. Die Entwicklung nimmt schnell Fahrt auf."

Fahrerlose Fahrten nur in der Nacht

Aktuell dürfen die Robotertaxis übrigens auch in San Francisco nur zwischen 22 und 5.30 Uhr Menschen durch die Stadt kutschieren und das auch nur in etwa dem halben Stadtgebiet – und wenn es nicht regnet (was in dieser Gegend ohnehin selten vorkommt). Laut Herger sind 99 Prozent der Kollisionen mit selbstfahrenden Autos von Menschen verursacht, Auffahrunfälle etwa. "Kein Wunder", sagt ein genervter Autofahrer aus San Francisco. "Diese Autos verhalten sich anders, bremsen in Situationen, in denen kein Mensch bremsen würde. Ich fahre wirklich ungern hinter so einem Wagen her."