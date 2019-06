Busse ohne Fahrer im Testbetrieb

Operator fährt mit

Ein klassischer Busfahrer ist bei den neuen E-Bussen, die im vergangenen Jahr in der Wiener-Linien-Garage in der Leopoldau auf Herz und Nieren getestet wurden, nicht an Bord. Stattdessen fährt ein sogenannter Operator mit. Statt eines Lenkrads hält er besagten Controller, mit dem normalerweise in Konsolenspielen manövriert wird.

Die Busse fahren zwar automatisch – aber nicht ganz ohne menschliches Zutun. Mit Hilfe des Controllers können plötzlich auftretende Hindernisse, wie etwa auf der Straße haltende Fahrzeuge, umfahren werden.

Insgesamt ein Jahr lang wurden die E-Busse auf die Route in der Seestadtstraße vorbereitet. Jeden Meter der etwa zwei Kilometer langen Strecke mussten sie „erlernen“. Zehn Haltestellen gibt es rund um die U2-Station Seestadt: Mit dem Fahrgasttestbetrieb entstehe ein zusätzliches Angebot für die „erste und letzte Meile bis zur Haustür“, erklärt Ulli Sima.