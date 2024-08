Kultroller: Italien will Vespa als nationales Kulturerbe schützen

Italien will den Kultroller Vespa als nationales Kulturerbe anerkennen lassen und damit Einschränkungen bei der Zulassung auf Grund von Schadstoffgrenzwerten zuvor kommen.

Ein dementsprechender Gesetzentwurf der rechte Regierungspartei Lega um Verkehrsminister Matteo Salvini wurde im Parlament in Rom eingebracht.

Historischer und kultureller Wert

"In Anbetracht ihres symbolischen Wertes und ihrer hervorragenden Herstellungsqualität sowie ihres historischen, künstlerischen und kulturellen Wertes" soll das am 23. April 1946 patentierte Motorrad "Vespa Piaggio" als "nationales Kulturerbe anerkannt werden, heißt es im Gesetzentwurf, der von Salvini aktiv unterstützt wird.

"Die Vespa in die Liste der Fahrzeuge von nationalem Interesse aufzunehmen, um sie vor jeder Art von Verkehrsbeschränkung zu bewahren, ist ein Vorschlag gesunden Menschenverstands, den wir aktiv unterstützten, um ein Erbe, einen Mythos und ein italienisches Symbol auf zwei Rädern zu verteidigen, das in der ganzen Welt bekannt ist und bewundert wird", betonte Salvini in einem Schreiben.