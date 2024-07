Vespa: Wie Wiener Erfinder Parkschaden-Verursacher schnappen wollen

„Meine Vespas wurden in Wien elf Mal beim Parken von Autos beschädigt, in den meisten Fällen Fahrerflucht. Der dadurch entstandene Schaden lag weit jenseits der 10.000 Euro. Ich habe meine Vespa sogar zwischen zwei Fahrradständer gestellt. Selbst da war sie nicht sicher. Eines Nachts knallte ein Auto in meine Vespa. Totalschaden und natürlich Fahrerflucht. Ich war so wütend. Die Wut habe ich dann als Wegweiser benutzt, um Secubix zu entwickeln“, sagt Florian Gebauer.

Wenig später stieß auch Mechatroniker Tristan Smodics zum Team. „Seit wir zu dritt sind, ist gefühlt hundertmal so viel weitergegangen“, sagt Florian Gebauer. „Am meisten Kapital fließt in die Entwicklung und den Bau unserer Prototypen und in die Entwicklung der Secubix-Cloud. Wir sind froh, Förderungen vom Austria Wirtschaftsservice und der Wirtschaftsagentur Wien erhalten zu haben. Die Fördersituation in Österreich hilft uns enorm bei der Entwicklung.“

Entwickelt wird Secubix vor allem für den europäischen Markt. Die Zahl der beschädigten Zweiräder jedes Jahr geht in die Millionen. In vielen europäischen Städten müssen Zweiräder quer zum Gehsteig parken, zwischen längs parkenden Autos. Elmas Libohova war gerade in Italien, um vor Ort zu recherchieren: „Mopedparkplätze sind meistens voll oder von Autos verparkt, egal ob hier in Wien oder in Italien. In Italien passiert es auch oft, dass ein Auto eine ganze Reihe Scooter, die nebeneinander parken, umstößt; die fallen dann wie Dominosteine. Der Frust bei Fahrerflucht ist überall der gleiche.“



Auch Kooperationen mit Versicherungsunternehmen haben die drei Jungunternehmer laut eigenen Angaben schon an Bord holen können. Mit der Uniqa gibt es bereits konkrete Pläne einer Partnerschaft. „Das könnte eine günstigere Versicherungsprämie sein, wenn ein Kunde Secubix verwendet. Der Benefit für die Versicherung: sie muss im Vollkaskofall nicht mehr die Kosten tragen“, sagt Gründer Florian Gebauer.

Um die erste Charge zu produzieren, hat das Team eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um damit die ersten 250 Stück auf den Markt zu bringen. Bis Ende August können Vorbesteller Secubix noch kaufen. „Unsere Mission ist es, Zweiradfahrern den Schutz und die Sicherheit zu bieten, die sie verdienen“, sagt Florian Gebauer .