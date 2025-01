Versicherer UNIQA will bis 2028 stärker wachsen

Der börsennotierte Versicherer UNIQA will stärker wachsen . Von 2025 bis 2028 strebt der Konzern ein Prämienwachstum von rund 5 Prozent pro Jahr an, der Konzerngewinn soll jährlich um mindestens 6 Prozent zulegen. Vor allem aus dem Osteuropa-Geschäft soll ein überdurchschnittliches Wachstum herausgeholt werden. Hier gebe es noch Aufholpotenzial . Beim Österreich-Geschäf t steht dagegen eine verbesserte Profitabilität im Vordergrund.

Im internationalen Geschäft sollen die Prämien pro Jahr um 8 Prozent wachsen, in Österreich um 3 Prozent jährlich, sagte UNIQA-Finanzchef Kurt Svoboda am Montag beim Kapitalmarkttag des Unternehmens. Derzeit werde das Wachstum in Österreich vor allem vom Bereich Schaden und Unfall und Gesundheit getrieben, wobei der Markt für Krankenversicherungen schon recht gesättigt sei. Die Sparte Leben ist dagegen von starken Abflüssen geprägt, die das Neugeschäft überwiegen. International gebe es in den Bereichen Leben und Krankenversicherung dagegen deutlich stärkeres Wachstumspotenzial.

Bereich Leben soll mit neuen Produkten angekurbelt werden

Die Sparte Leben soll in den kommenden Jahren mit neuen Produkten belebt werden. Angedacht wird einerseits ein Sparprodukt, bei dem Personen, die eine Vorsorgeversicherung in Anspruch genommen haben, die Möglichkeit haben ihr Geld nach Ablauf der Versicherung weiter auf einer Art Sparbuch zu veranlagen. Weiters soll ein Hybridprodukt eingeführt werden, das klassische und fondsgebundene Lebensversicherung verbindet. Das seien zwei Produkte die derzeit fehlen würden und von denen sich das UNIQA-Management eine Attraktivierung der Lebensversicherungsprodukte bei den Kunden erwartet, so Svoboda.