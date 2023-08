Verschwinden heimische Erdäpfel bald aus den Supermarkt-Regalen?

Interessensvertreter der heimischen Landwirtschaft warnen erneut vor Versorgungsengpässen in der heimischen Lebensmittelproduktion aufgrund strenger EU-Gesetze beim Pflanzenschutz. Auslöser sind die wegen der jüngsten Wetterextreme zu erwartenden Ernteausfälle bei Kartoffeln, Zuckerrübe oder Kürbis.

Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich rechnet heuer mit Kartoffel-Engpässen in den Supermärkten, weil es in den Hauptanbaugebieten Wein- und Waldviertel zu wenig Niederschläge gibt. Schon jetzt werde das Sortiment im Supermarkt mit ausländischer Ware ergänzt: Das habe es noch nie gegeben, heißt es in der Aussendung.

"Wir erleben einen Produktionsrückgang und laufen Gefahr, dass heimische Kartoffeln aus den Supermarktregalen verschwinden und solche aus dem Ausland importiert werden müssen", warnte am Freitag der Landwirt und EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber (ÖVP) in einer Pressekonferenz. Die Zeche zahle der Konsument in Form von geringerer Qualität zu höheren Preisen.