"Verrückt": Elon Musk nimmt zu Krankenständen in Berliner Werk Stellung

Unangekündigte Hausbesuche von Tesla -Managern wegen häufiger Krankschreibungen haben in den vergangenen Tagen für heftige Debatten gesorgt. Betroffen waren zahlreiche Mitarbeiter des Tesla-Werks in Berlin Grünheide .

Werksleiter André Thierig hatte die unangekündigten Kontrollbesuche bei krankgeschriebenen Mitarbeitern damit begründet, dass im Sommer zeitweise 15 Prozent oder mehr der Mitarbeiter krankgeschrieben gewesen seien. In dem Werk, in dem Tesla seit zwei Jahren Elektroautos herstellt, arbeiten nach Unternehmensangaben 12.000 Beschäftigte.

Laut Thierig sei die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung über die Hausbesuche informiert worden. Sie seien auch auf große Zustimmung gestoßen, so der Tesla-Werksleiter. Viele Beschäftigte seien wegen der hohen Abwesenheit ihrer Kollegen frustriert.

„Aggressives Verhalten“

Man habe 200 Mitarbeiter festgestellt, die sich zwar in der Lohnfortzahlung befinden, aber in diesem Jahr noch gar nicht arbeiten waren, so Thierig. Zwei Dutzend Fälle habe man für die Kontrollbesuche ausgewählt. Ein Großteil sei gar nicht angetroffen worden. Teils sei auch aggressives Verhalten spürbar gewesen, sagte Thierig.

Dass die Krankenstände ein Indikator für schlechte Arbeitsbedingungen seien, stellte der Tesla-Werksleiter unter Verweis auf eine starke Zunahme von Abwesenheiten am Freitag und in Spätschichten in Abrede. Die Arbeitsbedingungen seien an allen Arbeitstagen und in allen Schichten gleich, sagte Thierig. Das deutsche Sozialsystem werde wohl ein Stück weit ausgenutzt.

Unangekündigte Hausbesuche will der Tesla-Werkleiter auch in Zukunft nicht ausschließen. „Das machen viele Unternehmen. Wir wollten an die Arbeitsmoral der Belegschaft appellieren.“