Elon Musk dementiert romantische Beziehung zu Giorgia Meloni

Er hatte Meloni erst kürzlich in New York getroffen. "Ich war mit meiner Mutter dort. Es gibt absolut keine romantische Beziehung zu Meloni", schrieb Musk auf seiner eigenen Plattform X. Der Unternehmer reagierte damit auf Anspielungen eines Journalisten, der ein Foto der zwei veröffentlicht hatte.

Das Bild, das der Journalist Simon Goddek veröffentlichte, zeigt, wie Meloni und Musk sich bei einem Gala-Abend anlässlich der Verleihung des "Global Citizen Award 2024" am Montagabend in New York, an einem Tisch sitzend, tief in die Augen schauen. Meloni war die Preisträgerin, Musk übergab ihr den Award. In seiner Laudatio beschrieb Musk die Regierungschefin als "innerlich noch schöner als äußerlich"; er bezeichnete sie außerdem als "authentisch, ehrlich und nachdenklich".