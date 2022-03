Verfünfzigfachung der Förderzusagen durch Förderbank aws seit 2019

Dringender Aufholbedarf bestehe aber vor allem bei Investitionen in die Cybersicherheit, so Schramböck. Angesichts der Wirtschaftssanktionen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sei ein Rückschlag von Russland auch im Cyberspace zu erwarten. Daher werde es ab 1. April ein gezieltes Förderprogramm für die Stärkung der Cybersecurity in klein- und mittelständischen Unternehmen geben, kündigte die Ministerin am Montag an.

Dieses beinhalte einen Zuschuss für Investitionsprojekte im Bereich IT- und Cybersecurity, etwa für Hard- und Software, aber auch für Leistungen externer Anbieter. Die Förderung ist für Projekte in Höhe von 2.000 bis 50.000 Euro vorgesehen, bis zu 40 Prozent können gefördert werden.