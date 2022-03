Fiabci Prix d' Excellence Austria: Jetzt Projekte einreichen

Die Pandemie hat die Immobilienbranche vor große Herausforderungen gestellt, aber gleichzeitig auch den Innovationsgeist von heimischen Architekten, Hoteliers, Bauträgern, Gewerbetreibenden und Investoren geweckt. Viel Neues ist entstanden, Altbestand wurde neu gedacht und neugestaltet.

Diesem Innovationsgeist will der diesjährige Fiabci Prix d' Excellence Austria Rechnung tragen und besonders innovative und gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltige Gebäude auszeichnen. Der überstrapazierte Begriff der „Nachhaltigkeit“ werde beim Prix d' Excellence viel breiter betrachtet, so Jury-Vorsitzender Hannes Horvath: „Wirklich nachhaltig ist eine Immobilie, wenn sie rundum positive Auswirkungen hat: Auf die Gesellschaft, das Umfeld, die Nutzer und die Umwelt. Wenn das alles zutrifft, wird das Gebäude auch wirtschaftlich nachhaltig und auch künftig für Investoren interessant sein.“

Bühne für außerordentliche Immobilienprojekte

Die Branchenverbände Fiabci Austria – der österreichische Ableger des internationalen Verbands der Immobilienberufe – und ÖVI, der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft vergeben den Preis heuer zum dritten Mal. International ist die Auszeichnung seit 25 Jahren bekannt, über 20 Länder loben den Preis aus. „Für uns ist der Preis so etwas wie der Brennpunkt für Innovation und Nachhaltigkeit geworden. Er schafft eine Bühne für außerordentliche Immobilienprojekte in Österreich“, so Matthias Gass, Präsident der Fiabci Austria.

Fünf Kategorien

Ausgezeichnet werden Projekte in fünf Kategorien: Wohnen (frei finanziert), Gewerbe (Büro, neue Arbeitswelten, Coworking, Retail, Logistik), Hotel (auch betreutes Wohnen, Studentenheime), Altbau (Renovieren und Bauen im Bestand) und Spezialimmobilien (öffentliche Gebäude, Museen). Um den Diskurs möglichst offen zu halten, setzt Horvath auf eine interdisziplinär besetzte Jury.