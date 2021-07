Julius Meinl soll angeklagt werden

Die schier unendliche (Gerichts)-Geschichte rund um die 2002 an die Wiener Börse gebrachte MEL (heute Atrium) beginnt 2007. Im August wird der massive Rückkauf eigener Wertpapiere bekannt, in Summe um 1,8 Milliarden Euro. Die Anleger waren darüber nicht im Voraus informiert. Der Kurs des Papiers bricht ein, die Anleger verlieren in der Folge viel Geld. Die heimische Finanzmarktaufsicht leitet eine Prüfung wegen des Verdachts auf Marktmanipulation und Insiderhandel ein. Im September wird die Prüfung auf die Meinl Bank ausgedehnt.

Julius Meinl selbst kommt 2009 massiv ins Visier der Justiz. Am 1. April muss der Banker, gegen den unter anderem wegen des Verdachts der Untreue und des Anlegerbetrugs ermittelt wird, in Untersuchungshaft. Am 3. April wird er gegen eine Rekordkaution von 100 Millionen Euro enthaftet. 90 Millionen davon werden erst im März 2013 nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Wien zurückgezahlt.

Die Bank kostet die MEL-Affäre bisher einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. 32,4 Millionen bekamen geschädigte Anleger über außergerichtliche Vergleiche, noch höher beziffert die Bank Anwalts- und Gutachterkosten. Gut 1200 Zivilklagen sind noch anhängig.