Verbund: Erneuerbaren-Ausbau bringt langfristig Strompreis nach unten

Strugl geht davon aus, dass es in Österreich einen gemeinsamen Nenner gibt, dass in Österreich der Erneuerbaren-Ausbau vorangetrieben werden muss - um weniger abhängig zu sein von fossilen Importen. Und am Ende sei es auch "die einzige Möglichkeit, um die Strompreise wieder runter zu kriegen". Kurzfristig sei dies Sache der Politik. Niemand wolle derartige Strompreise wie jetzt, auch die Energieunternehmen nicht, so Strugl unter Hinweis auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen.

Überlegen, wo es sinnvoll sei

Wenn Österreich die im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) festgelegten Ziele schaffen wolle, müsste die Erneuerbare Erzeugung in Österreich verdoppelt werden. Das seien 20 Gigawatt (GW) Zubau. Damit das möglich werde, brauche man als ersten Schritt einmal die Ausweisung der Flächen, wo die Anlagen hinkommen sollten, so Strugl. Man müsse sich überlegen, wo es sinnvoll sei und wo nicht, und das werde auch bei der Akzeptanz der Bürger helfen. Solaranlagen etwa werde man wohl nicht auf den besten Ackerböden platzieren.