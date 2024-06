Die Regierung plant, Strom bis zum Jahr 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. 87 Prozent sind es angeblich jetzt schon laut Umweltministerin Leonore Gewessler.

Das stimmt nur auf dem Papier und wenn man alles über das Jahr hinweg zusammenrechnet. Aber nur in jeder zweiten Stunde des Jahres sind wir durch Eigenerzeugung voll gedeckt. Nimmt man Sonne, Wind, Wasserkraft plus Pumpspeicher, dann sind es rund 36 Prozent. Insbesondere in den Wintermonaten brauchen wir daher von woanders her Strom, nämlich durch Importe. Die kommen vor allem aus Deutschland und Tschechien. Strom folgt eben der Physik, nicht der Ideologie.

Was muss geschehen?

Erstens müssen wir die Erzeugung ausbauen, weil wir werden mehr Strom verbrauchen. Wir rechnen 2040 ungefähr mit 118 Terawattstunden statt heute 71. Das größte Problem wird sein, die Übererzeugung des Sommers in die kalten Monate zu verlagern. Dafür müssen wir – neben dem Netzausbau – unglaubliche Speicherkapazitäten aufbauen. Ich würde Photovoltaik in Privathaushalten nur in Kombination mit Heimspeichern fördern, die derzeit noch sehr teuer sind. Die Förderung dafür ist zu niedrig.

Gibt es einen Wildwuchs an privaten PV-Anlagen?

Ja, wir haben einen gigantischen Zuwachs – 2,6 Gigawatt in einem Jahr. Zwar ist jede bei uns erzeugte Kilowattstunde erfreulich. Doch vor allem in der Mittagsspitze ist dann zu viel Strom im Netz. Damit werden Preise negativ und Anlagen müssen abgeregelt werden, um eine Überlastung der Netze zu verhindern. Somit werden Windparks abgeschaltet, oder wir lassen bei Wasserkraftwerken das Wasser über die Wehre laufen. Gleichzeitig müssen wir absurderweise Gaskraftwerke anfahren für die Netzstabilität. Das alles hat voriges Jahr 142 Millionen Euro gekostet, das ist volkswirtschaftlicher Nonsens.