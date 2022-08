Bezüglich der politischen Uneinigkeit in Sachen Bekämpfung der Energiekrise meinte der Verbund-Chef: "Es wäre wichtig, dass es einen nationalen Schulterschluss gibt". Für die diskutierte Abschöpfung von Übergewinnen gäbe es "verfassungsrechtliche Grenzen". Die Gewinn würden zum Großteil in den Ausbau der Erneuerbaren Energie fließen. Durch die Ausschüttung der Sonderdividende, die zum Teil in die Finanzierung von Anti-Teuerungs-Maßnahmen fließe, agiere der Verbund schon sehr transparent und leiste seinen Beitrag. Strugl: "Es wundert mich, wie man in Österreich mit diesem Unternehmen, das den Österreicherinnen und Österreichern gehört, umgeht".

Preisdeckel allein zu wenig

Anders als in Deutschland wird in Österreich noch kaum übers Energiesparen gesprochen. Aber ohne Energiesparen werde es nicht gehen, warnt Strugl vor einer bloßen Deckelung des Strompreises. Nur ein Preisdeckel nütze nichts, weil damit nur der Preis niedrig gehalten werde, "aber wir müssen uns auch bei der Menge eine Regulierung überlegen". Ansonsten würden Stromknappheiten drohen.

Der Verbund-Chef verwies auf ein "Worst-Case-Szenario" für den Herbst, falls es zu einer völligen Unterbrechung der Gaslieferung komme. Auch deshalb, weil andere Faktoren wie die Trockenheit dazukommen und daher alternative Energiequellen nicht so rasch einspringen könnten. Schon jetzt könnten die Verbund-Kraftwerke um 15 Prozent weniger Strom produzieren als im Vorjahr. In Frankreich seien Atomkraftwerke zur Hälfte in Revision oder können nicht voll produzieren. "Hier kommt ein Sturm auf uns zu daher müssen wir auch über Stromsparen reden".

Grundsätzlich würden die Strompreise längerfristig hoch bleiben: "Ich glaube nicht, dass wir wieder ein Preisniveau wie vor der Krise sehen werden", so Strugl.