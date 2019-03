Verbund-Chef Anzengruber verspricht für heuer mehr Gewinn

Dazu kommen die zusätzlichen Ausgaben für die Infrastruktur. Der Verbund wird in den kommenden drei Jahren mit zwei Milliarden Euro doppelt so viel Geld investieren, wie in den vergangenen drei Jahren. Vor allem der Ausbau der Netzinfrastruktur sei wegen der Einspeisung der erneuerbaren Energieträger notwendig, betonte Anzengruber. Die Kosten für Investitionen ins Netz werden an die Stromkunden weitergegeben. Ein Drittel der Gesamtausgaben der Haushalte für Strom sind Netzkosten und ein Drittel Steuern. Der Rest entfällt auf die reinen Energiekosten.