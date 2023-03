Verbotenes Teakholz bei Holzfirma in Niederösterreich

Die Einfuhr von Teakholz aus Myanmar ist in der EU seit Mitte 2021 verboten. Trotzdem soll der Holzgroßhändler J. und A. Frischeis (JAF-Group) mit Sitz in Stockerau (Bezirk Korneuburg) voriges Frühjahr 17 Tonnen dieses Holzes über Polen gekauft bzw. weiterverkauft haben. Zu diesen Verdachtsäußerungen heißt es in einer Stellungnahme der JAF Group auf ihrer Homepage, dass man diese "sehr ernst" nehme.

20 Kubikmeter Teakholz

"Bei unserer polnischen Unternehmenstochter wird derzeit eine behördliche Kontrolle durchgeführt, deren Abschluss in Kürze erwartet wird. Andere Niederlassungen, insbesondere in Österreich, sind nach unserem derzeitigen Wissensstand nicht von behördlichen Verfahren betroffen." Das Unternehmen hat 56 Standorte in 17 Ländern und insgesamt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es gehe um 20 Kubikmeter Teakholz, das über ein in der EU ansässiges Unternehmen angekauft worden sei, so JAF. "Wir haben uns selbstverständlich dazu bekannt, nur dann mit Teakholz aus Myanmar zu handeln, wenn dieses in den Jahren vor den Sanktionen in die EU eingeführt wurde. Dies scheint bei der Lieferung im Frühjahr 2022 nicht der Fall gewesen zu sein. Wir bedauern dies sehr." In Polen läuft ein Verfahren. "In diesem Fall haben unsere internen Kontrollmechanismen nicht gegriffen", so die Geschäftsführung der Firma weiter. "Zu diesem Fehler stehen wir. Es wurde ein Maßnahmenkatalog verabschiedet, der u.a. verschärfte interne Kontrollmechanismen und weitreichende verbesserte Schulungsmaßnahmen vorsieht."