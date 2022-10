Holz ist so stabil wie Beton

In Eberstalzell entsteht gerade ein achtstöckiges Hotel mit 84 Zimmer. Das Besondere dabei ist, dass außer dem mit Beton gefertigten Stiegenhaus alles andere aus Holz besteht. Die einzelnen Raum-Module werden von der Firma pod bau in Modulbauweise erzeugt. „Wir nutzen die Vorteile des Holzbaus mit seinem geringen Eigengewicht und der Möglichkeit der Vorfertigung,“ so Gerhard Limberger, der gemeinsam mit seinem Partner Johann Drack 2018 die Firma pod bau gegründet hat. 30 Mitarbeiter produzieren ganze Räume, die in kürzester Zeit auf die Baustelle versetzt werden können. Sie werden aus Massivholzplatten gefertigt und mit Naturmaterialien gedämmt. Technik und Infrastruktur der Module wird bereits in die Produktion integriert. Montage- und Transportlogistik sorgen für eine kurze Bauzeit.