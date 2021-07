Alte Autos hängen alte Meister ab

47 Prozent der Reichen geben an, heuer in Immobilien investieren zu wollen. In Asien steigen die Preise für Luxuswohnungen am rasantesten – den Vogel schießt Indonesien ab: In Jakarta sind die Preise für Top-Immobilien im Vorjahr um 38 Prozent gestiegen, auf Bali waren es immerhin noch 22 Prozent. Auch in den Städten, bei denen die größten Immobilienblasen geplatzt sind, schwenken die Preise auf Erholungskurs ein: Dubai hat Steigerungen um 17 Prozent verzeichnet. In Dublin sind die Preise 2013 um 18 Prozent gestiegen und sogar in Madrid ist der Marktabsturz gestoppt: plus fünf Prozent. Für Wiens Luxuswohnungen verzeichnete Frank Knight 2013 ein Preisplus von sechs Prozent. "Dieses Wachstum könnte noch weitergehen", so Bailey. Das teuerste Wohnpflaster ist Monaco: Dort muss man beim Wohnungskauf bis zu 53.500 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen.

