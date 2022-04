Valida-Chef pocht auf Ausbau der betrieblichen Vorsorge

Der Chef der Valida-Pensionskasse des Raiffeisen-Konzerns, Martin Sardelic, drängt auf Verbesserungen für die betrieblichen Pensionskassen. Er habe beim neuen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wahrgenommen, dass dieser das Thema Vorsorge aufgreifen wolle. "Das sehen wir sehr positiv", sagte Sardelic am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. Die Pensionskasse hat dazu eine Meinungsumfrage bei Spectra in Auftrag gegeben, um die Anliegen zu untermauern.

Zwar werde die staatliche Vorsorgen "immer einen Stellenwert haben", aber "die Leistungsfähigkeit dieser ersten Säule wird so nicht aufrecht zu erhalten" sein, sagte Sardelic. Dementsprechend erwarten 70 Prozent der Befragten, dass sie von der staatlichen Pension alleine nicht gut leben werden können. Insbesondere Jüngere und Frauen sind hier skeptisch. Allerdings gaben ebenfalls 70 Prozent an, gar nicht abschätzen zu können, wie hoch der verfügbare Betrag in der Pension sein wird.

Die Valida leitet daraus ab, dass die betriebliche Pension gegenüber der staatlichen Pension einen höheren Stellenwert haben sollte, wie dies in anderen Ländern der Fall sei. Auch die Umfrageteilnehmer hielten diese zweite Säule der Pensionsvorsorge für ein wichtiges Thema.

Eine Million haben betriebliche Vorsorge

Pensionskassen gibt es nicht in allen Unternehmen. Derzeit haben nur rund eine Million Österreicherinnen und Österreicher, das sind rund 23 Prozent der Arbeitnehmer, Anspruch auf eine Firmenpension. Eine Forderung der Valida an die Politik lautet, über einen Generalpensionskassenvertrag mehr Arbeitnehmer einzubeziehen. Auch die Sozialpartner sollten Pensionskassen als Verpflichtung für die Arbeitgeber in die Kollektivverträge aufnehmen.