Pensionen: So laut tickt die Budgetbombe

Konkret kosten diese Maßnahmen schon im kommenden Jahr zusätzlich 996 Millionen, also rund eine Milliarde Euro, jedes Jahr.

Den Löwenanteil mit 475 Millionen machen dabei die umstrittenen Pensionserhöhungen über der Inflationsrate aus, wegen der jüngst der Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Walter Pöltner, zurück getreten ist.

Zwar gibt es teils auch Mehreinnahmen, weil ja durch höhere Pensionen auch höhere Steuern und Krankenversicherungsbeiträge zurück an den Staat fließen. Dennoch bleibt es selbst in der Langfristbetrachtung bis ins Jahr 2050 bei rund einer Milliarde Euro an Zusatzkosten für das Budget.