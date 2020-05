USA: Politisches Spiel mit der Pleite

Türen flogen, Ultimaten wurden ausgetauscht - und zum Schluss verließ der Präsident mit einer apokalyptisch klingenden Drohung die nächtliche Sitzung: "Ich werde nicht nachgeben, und wenn es mich meine Präsidentschaft kosten sollte."



Nachgeben, das kann und will Obama nicht in der entscheidenden Frage in diesen dramatischen Tagen in Washington: Wie viel neue Schulden darf die US-Regierung in den kommenden Jahren machen und wie sieht das Budget-Sparpaket aus, das im Ausgleich dafür geschnürt wird? Die Uhr tickt. Nachdem Finanzminister Timothy Geithner in den vergangenen Monaten alle budgetpolitischen Tricks bis zum Anschlag ausgereizt hat, erreichen die USA am 2. August endgültig die gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze von 14,3 Billionen Dollar und sind damit zahlungsunfähig.



Nun erhöhen auch die internationalen Rating-Agenturen den Druck auf Washington. So droht Moody's den USA mit einer Herabstufung ihres AAA-Ratings. Was für das US-Budget Milliarden an zusätzlichen Zinszahlungen bedeuten würde. Die chinesische Rating-Agentur Dadong, die die USA schon jetzt als zweitklassigen Schuldner bewertet, droht ebenfalls mit weiterer Herabstufung. Und auch die chinesische Regierung zeigte sich erstmals offiziell besorgt - immerhin ist China mit einer Summe von mehr als einer Billion Dollar mit Abstand der größte Gläubiger der USA.