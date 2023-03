USA ermitteln wegen Russland-Sanktionen angeblich gegen CS und UBS

Man kommentiere den Bericht nicht, hie√ü es bei der Credit Suisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die UBS war bisher f√ľr eine Stellungnahme nicht erreichbar.

In √Ėsterreich steht vor allem die Raiffeisen Bank International (RBI), die nach wie vor in Russland t√§tig ist, im Fokus der US-Beh√∂rden. Bereits im J√§nner war bekannt geworden, dass sie ein Schreiben der US-Sanktionsbeh√∂rde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erhalten habe. Laut der Bank seien die Fragen der OFAC "allgemeiner Natur" gewesen und h√§tte vor allem das Ziel, das Zahlungsverkehrsgesch√§ft und die damit verbundenen Prozesse der RBI im Lichte der j√ľngsten Entwicklungen in Bezug auf Russland und die Ukraine zu kl√§ren.