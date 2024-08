Sommerschluss-Verkauf an den US-Börsen

Der Nasdaq Composite Index wurde am Freitag von Sorgen über Technologiegewinne und eine sich abschwächende US-Wirtschaft getroffen, als er seine jüngsten Verluste ausweitete und um 10 Prozent unter sein Rekordhoch fiel. Der Index schloss um 2,4 Prozent tiefer. Schon am Donnerstag gab es einen Verlust von 2,3 Prozent. Ein Index oder eine Aktie wird allgemein als in einer Korrektur befindlich angesehen, wenn sie 10 Prozent oder mehr unter ihrem bisherigen Rekordschluss liegt.

Ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht warf am Freitag Bedenken auf, ob die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung im September deutliche Zinssenkungen vornehmen muss, um zu verhindern, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät. Enttäuschende Ergebnisse von Amazon und Intel verunsicherten ebenfalls die Anleger.

„Das ist eine Korrektur“, sagte Tom Plumb, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei Plumb Funds. „Wir haben den wirtschaftlichen Staffelstab von der Wahrnehmung von Wachstum zur Wahrnehmung des Bedarfs an staatlicher Intervention mit niedrigeren Zinssätzen zur Stabilisierung der Wirtschaft weitergegeben.“

In den vergangenen 44 Jahren ist der Index laut einer Reuters-Analyse der LSEG-Daten 24 Mal, also etwa alle zwei Jahre, in den Korrekturbereich gerutscht, nachdem er ein neues Hoch erreicht hatte. In zwei Dritteln dieser Fälle handelte der Index einen Monat, nachdem er in den Korrekturbereich eingetreten war, höher, wie die Daten zeigten.

Das letzte Mal, dass der Index eine Korrektur markierte, nachdem er ein neues Hoch erreicht hatte, war am 19. Januar 2022. Der Index erweiterte dann seine Verluste auf 36 Prozent von seinem Hoch, bevor er im Dezember desselben Jahres seinen Tiefpunkt erreichte.

Noch immer im Plus

Der Nasdaq liegt seit Jahresbeginn immer noch 11,8 Prozent im Plus. Der S&P 500, der etwa 6 Prozent von seinem Höchststand verloren hat, liegt für das Jahr 12,1 Prozent im Plus. Der Absturz des Nasdaq kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger vorsichtiger gegenüber den hoch bewerteten Technologieaktien werden, die im Laufe des Jahres aufgrund der Begeisterung über das Potenzial von künstlicher Intelligenz die Führung übernommen haben.

Die Aktienmärkte bewegen sich auch in eine saisonal üblicherweise unruhigen Zeit. Die Monate August bis Oktober sind typischerweise volatile Monate für US-Aktien. Der Cboe Volatilitätsindex - das am meisten beachtete Barometer für die Nervosität der Anleger an der Wall Street - liegt im Oktober im Durchschnitt bei 21,8, dem höchsten Wert für jeden Monat laut LSEG-Daten, die bis ins Jahr 1992 zurückreichen.

„Das ist kein ungewöhnliches saisonales Muster. Wir hatten im August 2023 einen ähnlichen Ausverkauf, obwohl dieser vielleicht stärker ist“, sagte James St. Aubin, Chief Investment Officer bei Ocean Park Asset Management.

Nervöser Markt

„Ich würde dies als die Korrektur betrachten, die viele Menschen für den Sommer erwartet hatten. Alle möglichen Dinge häufen sich und machen den Markt nervös“, fügte St. Aubin hinzu. Enttäuschende Ergebnisse von Tesla und Alphabet im vergangenen Monat verstärkten die Sorgen über überzogene Bewertungen. Gleichzeitig könnte die Sorge bestehen, dass die schwächer als erwarteten Ergebnisse eine allgemeine Schwäche in der Wirtschaft widerspiegeln.