US-Wahlen: Aktionäre sind auf der Gewinnerseite

In den vergangenen Jahren waren US-Aktien besonders gefragt , die Kurse sind entsprechend gestiegen. Dementsprechend ist der Blick vor den nahenden US-Wahlen auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gerichtet. Dort ist mit Kamala Harris eine neue demokratische Akteurin in den Ring gestiegen, die im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Joe Biden ernst zu nehmende Chancen hat, das Rennen gegen Donald Trump für sich zu entscheiden.

Mittelfristig dürften sich jedoch positive Effekte einstellen, denn Harris würde durch die Unterstützung kleiner und mittlerer Familien den Konsum , der zwei Drittel des US-Wirtschaftswachstums ausmacht, ankurbeln . „Vor allem konsumnahe Sektoren – darunter sowohl Basiskonsumgüter, also Produkte des täglichen Bedarfs, als auch zyklische Konsumgüter – würden profitieren“, so Gautsch.

Dies könne sich in einer erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten widerspiegeln. Zudem wäre es Trumps letzte Amtszeit. Gautsch: „Er hat enge Vertraute um sich geschart und muss sich gar nicht erst bemühen, weniger radikal zu agieren, um unentschlossene Wähler anzusprechen.

Allerdings wäre eine Präsidentschaft Trumps unberechenbar und könnte zu geopolitischen Spannungen führen. „Dazu gehören mögliche Zerwürfnisse mit China und Europa durch Strafzölle oder eine mögliche Annäherung an Russland “, führt Gautsch an.

Resumé

„Die positive Entwicklung der Wirtschaft wird dem nächsten Staatsoberhaupt jedenfalls in die Karten spielen“, resümiert Ebner. „Auch wenn das Wachstum zuletzt nicht berauschend war, so war es doch besser als gedacht. Die Wirtschaft wird wieder wachsen. Vielleicht geht es mit Trump noch ein wenig schneller, wenn die Unternehmenssteuern so niedrig bleiben. Der Konsum stand nie wirklich unter Druck. Wenn dann auch die Zinsen nach unten gehen, werden Bankkredite günstiger, was der gerne „auf Pump“ kaufenden US-Bevölkerung zugutekommt.“ „Längerfristig dürften die Märkte durch das stärkere Wirtschaftswachstum unter Harris profitieren.“