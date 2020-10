US-Wahl: Börsianer sind auf alles vorbereitet

Joe Biden gewinnt: Hier unterscheidet Acheson, ob die Demokraten sowohl das Präsidentenamt als auch die Wahl zum Senat für sich entscheiden können oder ob es „nur“ für die Präsidentschaft reicht.

Zweiteres wäre „ziemlich positiv für den Markt“, da es zwar wohl mehr Regulierungen gebe, aber keine höheren Steuern. Diese wären zu erwarten, sollten die Demokraten beide Ziele erreichen. Wenzel spricht in diesem Zusammenhang von einer „durchaus machbaren Mehrbelastung in Höhe von zirka 5 Prozent der Unternehmensgewinne“.

Mit dem Geld will Biden in den nächsten zehn Jahren 4,4 Billionen Dollar in die marode Infrastruktur, in den Kampf gegen den Klimawandel, ins Gesundheitssystem und in sozialen Wohnbau stecken. Die Verdoppelung der Mindestlöhne auf 15 Dollar in der Stunde werde wohl erst in einer zweiten Amtszeit machbar sein, so Wenzel.

es zum Patt kommt: sollte einer der Kandidaten das Wahlergebnis nicht anerkennen und ein wochenlanger Rechtsstreit folgt, dann wäre das das schlechteste Szenario für die Finanzmärkte, erklärt Acheson.

Er bevorzugt bei seinen Investments daher fürs Erste global tätige US-Konzerne. Auch, weil US-fokussierte Unternehmen weniger Gewinne außerhalb der USA erzielen und daher von Steuererhöhungen stärker betroffen wären. Große Technologieunternehmen, Finanzinstitute, Rüstungskonzerne und die Hersteller fossiler Brennstoffe würden von einem Sieg Trumps profitieren, erneuerbare Energien und infrastrukturnahe Sektoren dagegen von einem Präsidenten Biden.

Die US-Investmentfirma Barings weist jedoch auf eine Gemeinsamkeit hin: beide Kandidaten wollen hart gegenüber China bleiben. Das könnte deren Konzerne weiterhin hart treffen.