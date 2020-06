US-Verhandler: "Wir müssen uns beeilen"

Auch die achte einwöchige Verhandlungsrunde zwischen den Vertretern von EU und USA zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP hat in diesen Tagen keinen Durchbruch gebracht. US-Chefverhandler Dan Mullaney lobte zwar den "Neustart" unter der neuen EU-Kommission, wies aber darauf hin, "dass wir jetzt bald einen konkreten Fortschritt brauchen". In Hinblick auf die zwei geplanten Verhandlungsrunden vor dem Sommer sagte Mullaney, man müsse "jetzt sehr bald Bewegung sehen, damit wir das Abkommen in der gewünschten Zeit abschließen können". Zwischen den Zeilen ließ Mullaney durchblicken, dass sich die EU-Länder bald entscheiden müssten, was Teil des TTIP-Abkommens sein soll – und was nicht.

Ein wichtiges Thema wurde wieder ausgeklammert: Die umstrittenen Klauseln zum Investorenschutz; die Kommission will bis zum Sommer ein Modell vorlegen. Der Berichterstatter des EU-Parlaments, SPD-Mann Bernd Lange, legte am Freitag einen Resolutionsentwurf des Parlaments vor, der ein Ausklammern des Investorenschutzes bei TTIP fordert.