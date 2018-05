US-Strafzölle: Brüssel pocht auf Dauerbefreiung

Für US-Präsident Trump ist klar: Das Handelsbilanzdefizit der USA von 150 Milliarden Dollar gegenüber der EU sieht er als „unfair“, viele Zölle gegenüber US-Produkten als ungerechtfertigt hoch an. Tatsächlich werden US-Fahrzeugimporte in der EU mit zehn Prozent verzollt. Von der EU in die USA gelieferte Fahrzeuge haben hingegen nur einen Zoll von 2,5 Prozent abzuliefern. In anderen Produkt-Bereichen ist das Verhältnis aber umgekehrt.

Was die US-Administration genau anpeilt, ist weiter unklar. Außer auf den Handelsüberschuss der EU – und dabei vor allem jenen Deutschlands – zu schimpfen, hat Präsident Trump bisher noch keine klare Linie erkennen lassen. EU und USA haben sich nun auf die Einrichtung von Arbeitsgruppen geeinigt, um die größten Streitpunkte anzugehen.