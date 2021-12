US-Notenbank Fed senkt Wachstumsprognose für 2021 erneut

Die Prognose für die Arbeitslosenquote zum Jahresende senkten die Notenbanker von zuletzt 4,8 Prozent auf nunmehr 4,3 Prozent, was die anhaltende Erholung am Arbeitsmarkt reflektiert. Viele Firmen klagen bereits über einen Mangel an Arbeitskräften. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hatte die Quote fast 15 Prozent erreicht. Vor der Pandemie lag die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

Die US-Notenbank könnte ihre Leitzinsen rascher anheben als bisher erwartet. Für kommendes Jahr rechnen die Notenbanker mit insgesamt drei Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte, wie aus neuen Prognosen der Fed vom Mittwoch hervorgeht. Bisher wurde allenfalls eine Anhebung angedeutet. Im Jahr 2023 könnten laut den Projektionen weitere drei Zinsanhebungen folgen, zwei weitere Anhebungen sind für 2024 prognostiziert. Die Prognosen der Fed sind Ergebnis der Erwartungen der einzelnen Notenbanker im geldpolitischen Ausschuss FOMC.