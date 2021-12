US-Börsen drehen nach Zinsentscheidung leicht ins Plus

Der Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sprach im Vorfeld von einer "Gratwanderung der Fed". Einerseits würde überzogene Maßnahmen der Notenbank negativ am Aktienmarkt aufgenommen werden. Andererseits wäre auch fehlende Entschlossenheit zur Bekämpfung der Inflation ein negatives Signal, da dann die Inflationsangst am Markt die Oberhand behalten würde.

Konjunkturdaten traten am Mittwoch angesichts der Zinsentscheidung der Fed in den Hintergrund. Einerseits hat sich die Stimmung unter Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York im Dezember überraschend aufgehellt. Andererseits steigerte der US-Einzelhandel seine Umsätze im November nur leicht. Bei den Kaufhausketten sackte der Umsatz sogar deutlich ab. Das sorgte am Markt für Abschläge bei den Branchenvertretern Macy's (minus 2,2 Prozent) und Kohl's (minus 0,6 Prozent).

Gute Nachrichten ließen die Aktien des Pharmakonzern Eli Lilly um fast 9 Prozent steigen. Der Pharmakonzern wird dank der Geschäfte mit Corona-Antikörpern optimistischer für das laufende Jahr. Statt bis zu 27,6 Milliarden US-Dollar würden nun 28,0 bis 28,3 Milliarden Dollar Umsatz erwartet.