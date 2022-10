US-Inflationsrate ging im September leicht zurück

Auch andere Experten zeigten sich überrascht. "Die Luft entweicht nur langsam aus dem Inflationsballon", kommentierte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, die Entwicklung. Besonders die Mieten legten weiter zu. In den kommenden Monaten aber sollte der Preisdruck insgesamt aber merklich nachlassen, da die Unternehmen auf hohen Lagerbeständen säßen. "Der Abverkauf ist hingegen schwach - auch der US-Konsument muss in Anbetracht gestiegener Lebenshaltungskosten sparen", sagte Gitzel. "Dies spricht für fallende Güterpreise."

Arbeitsmarkt leergefegt

Auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt in den USA so gut wie leergefegt. "Durch die Knappheit an Arbeitskräften müssen höhere Löhne gezahlt werden, was die Inflation temporär anheizt", sagte der Chefvolkswirt von Union Investment, Jörg Zeuner.

Die Federal Reserve treibt den Leitzins seit Monaten in Riesenschritten nach oben, um die Inflation zu drücken. Im September erhöhte die Fed den Leitzins bereits zum dritten Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um einen Dreiviertel-Prozentpunkt. Er liegt damit aktuell in einer Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent. Die Währungshüter signalisierten auf ihrer September-Sitzung, dass sie nachlegen und ihn bis zum Jahresende im Mittel auf ein Niveau von 4,25 bis 4,50 Prozent hieven könnten. Ende 2023 soll der Leitzins laut ihren Projektionen dann bei 4,50 bis 4,75 Prozent landen.

Börsedetails

Die europäischen Börsen sind nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr abrupt ins Minus gefallen. Der Euro-Stoxx-50 büßte wenige Minuten nach den Daten 1,55 Prozent auf 3.279,78 Punkte ein. Der deutsche DAX verlor 0,88 Prozent auf 12.065,09 Zähler. Der britische FTSE fiel um 1,40 Prozent auf 6.730,50 Punkte.

Auch die Futures auf wichtige US-Aktienindizes reagierten mit Verlusten, der US-Dollar legte im Gegenzug zu. Die mit Spannung erwarteten Daten zu den US-Verbraucherpreisen lagen zwar nur leicht über den Prognosen, dürften aber dennoch die kursierenden Ängste vor hoher Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen geschürt haben.