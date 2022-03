US-Chiphersteller Wolfspeed erwägt Fabrik in Europa

Wie der US-Halbleiterhersteller Intel erwägt auch Konkurrent Wolfspeed den Bau einer Chipfabrik in Europa. "Europa ist für uns eine gute Möglichkeit für eine weitere Fabrik", sagte Wolfspeed-Chef Gregg Lowe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag. "Aber am Ende kommt es auf die Bedingungen für die Finanzierung an." Europa sei ein strategisch überaus interessanter Standort.

Hohe Förderung

Intel hatte Mitte März den Bau von zwei Chipfabriken in Magdeburg angekündigt. Investiert werden sollen 17 Milliarden Euro. Die deutsche Regierung fördert das Projekt nach Angaben aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums mit einem Milliardenbetrag.