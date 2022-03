IV-Präsident fordert dringend Hilfen für energieintensive Unternehmen

Aufgrund der immensen Energiekosten brauche man aber "jetzt Rückenwind und nicht Gegenwind von der Energieministerin", forderte Knill "gezielte Kompensationen für energieintensive Industrien", wie sie in 13 EU-Ländern angewendet würden. Die bisher von der Regierung vorgestellten Pakete zur Abfederung der Energiekostenexplosion würden die Industrie bisher nicht berücksichtigen. Rückendeckung erhielt der IV-Chef bei den Forderungen nach Energiehilfen von Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP).

Für die Transformation hin zu Erneuerbaren brauche es aber dringend riesige Investitionen. Die Industrie sei Treiber für die Zielerreichungen - und stehe auch hinter all den Zielen wie Strom gänzlich aus Erneuerbarer Energie bis 2030 und den europäischen "fit for 55"-Vorhaben, versicherte Knill.

Die Forderung nach der 200 Mio. Euro schweren Strompreiskompensation sei jener Punkt in einem 9-Punkte-Forderungspapier der Sozialpartner und der IV, den die Industriellenvereinigung eingebracht habe. Die IV und die Sozialpartner hatten am Mittwoch einen "Gipfel" bei der Bundesregierung, den diese als "Gedanken- und Ideenaustausch" bezeichnet hatte. Was sich sonst noch an Forderungen finde, wollte Knill nicht verraten. Innerhalb der kommenden beiden Wochen werde man weiterberaten.

Zu den Lohnverhandlungen, in denen die Arbeitnehmervertreter in der Elektro- und Elektronikindustrie aktuell ein Plus von 6 Prozent verlangen, wollte sich Knill nicht konkret äußern. Eine Lohn-Preisspirale müsse aber verhindert werden. Es gehe um kostendämpfende Pakete durch die Politik, damit die Inflation im Rahmen bleibe. Eine Rezession sah Knill nicht kommen, es gebe etwa bei Lieferstopps aber die "Gefahr eines Null-Wachstums". Er verwies auch auf viele Unwägbarkeiten in einer "für alle Betroffenen herausfordernden Situation". "Wir erwarten für heuer ein Wachstum von 3,25 Prozent." Die Auftragsbücher seien voll und die Auftragseingänge relativ normal.

Zum Thema Corona-Pandemie kritisierte Knill "fehlendes Krisenmanagement" nicht alleine beim Gesundheitsminister oder dessen Vorgängern sondern "auch bei den Beamten dahinter". "Ich habe in den Herbst blickend Sorgen, mit welchen Maßnahmen oder Nicht-Maßnahmen wir in die nächste Welle rutschen", so der IV-Präsident.