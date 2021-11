IV-Präsident Knill: „Haben gezeigt, dass wir Pandemie können“

Deshalb appelliere er an alle, sich impfen zu lassen bzw. sich den Booster zu holen. „Das muss man jetzt stark kampagnisieren“, sagt Knill. Die Mythen, die derzeit im Raum stünden, müssten beseitigt werden, sonst würde es zu einer fünften und zu einer sechsten Welle kommen, und das müsse verhindert werden.

Dass die Impfpflicht erst ab Februar kommen soll, gebe den Menschen Zeit, sich über die Impfung sachlich aufklären zu lassen und sich dadurch vielleicht sogar noch vor Februar freiwillig impfen zu lassen. Ob so oder so – die Impfquote müsse erhöht werden. Nach Milliarden an weltweit verimpften Dosen sollten sich die Zweifel an der Impfung eigentlich zerstreuen lassen.