Hackerangriffe: Ehemalige Mossad-Agenten sollen Lidl schützen

Europas größter Handelskonzern geht deshalb jetzt in die Offensive, so das Handelsblatt weiter: Die Schwarz-Gruppe mit den Töchtern Lidl und Kaufland, beteiligt sich an einem IT-Security-Unternehmen, das auf die Abwehr solcher Attacken spezialisiert ist.

So hat Schwarz die Mehrheit am israelischen IT-Security-Unternehmen XM Cyber übernommen. Der Kaufpreis soll bei 700 Millionen US-Dollar liegen, die Unternehmen bestätigen das jedoch nicht.

Vom Soldaten zum Gründer

XM Cyber ist in Deutschland selbst unter Spezialisten bisher weitgehend unbekannt, in Israel dürfte aber mindestens einer der Gründer als Prominenter gelten: Tamir Pardo war Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, seine beiden Kompagnons arbeiteten ebenfalls für die Geheimdienste, schreibt das Handelsblatt.