Urlaub trotz Omikron: "Fernreisen werden jetzt fünf Tage vor Abflug gebucht"

Bleibt die Frage, wie viel Budget man für so einen Urlaub am Palmenstrand einplanen muss. Fast dazu: „Wir haben Familien, die weit mehr als 50.000 Euro ausgeben, andere kommen mit 4.000 Euro aus. Kommt ganz darauf an, welche Insel und welche Ausstattung man haben möchte.“

Camping, aber auf edel

Unter dem Strich hinken die Umsätze aber nach wie vor hinter den Vorkrisenniveau hinterher - um 40 Prozent. Optimistisch ist der Reiseveranstalter für den kommenden Sommer. Die Österreicher wollen wieder verreisen und dabei sitzt das Geld offensichtlich verhältnismäßig locker. Die Nachfrage nach Unterkünften mit privatem Pool oder auch einer privaten Jacht zieht an, sagt der Experte. „Auch das Glamping, eine Art Edel-Camping, liegt im Trend.“ Freilich innerhalb einer überschaubaren Nische.

Badewanne Mittelmeer

Die Massen zieht es wie immer in die Badewanne Mittelmeer. Und dort gerne in einen der All-Inklusive-Clubs, wie es sie in der Türkei reihenweise gibt. Heuer mit im Paket, die Möglichkeit, besonders günstig am Bazar einzukaufen. Stichwort – freier Fall der türkischen Lira. „Der Preisverfall ist ein Turbo für die Türkei-Buchungen“, bestätigt Fast. Allerdings verfallen die Preise im Club nicht im Gleichschritt mit der türkischen Inflation. Die Preise liegen auf dem Vorkrisenniveau, sagt der Rewe-Touristik-Chef, der in der Sommersaison bis zu 80 Prozent des Geschäfts mit Pauschalreisen macht. Speziell auch in der Pandemie, in der viele für den Fall des Falles einen Veranstalter als Sicherheitsnetz im Hintergrund haben möchten.